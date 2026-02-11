Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla birlikte İçişleri ve Adalet bakanları değişti. Buna göre; Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığı görevine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanlığı görevine atandı. KULİSLER HAREKETLENDİ Bu atamayla birlikte kulislerde Gürlek'in yerine kimin geleceği konuşulmaya başlandı. Sözcü TV İstihbarat Şefi Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgilere göre, Gürlek'in Adalet Bakanı olmasının ardından gözler Gürlek’ten boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koltuğuna çevrildi. İddialara göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekiliyken Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olan Fatih Dönmez’in adı kulislerde geçiyor. Yine mevcut Başsavcı vekili Can Tuncay’ın da ismi ön plana çıkıyor. Bir diğer ihtimal olarak ise Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Barış Duman öne çıkıyor.

