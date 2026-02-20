Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'li milletvekillerinin Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesine izin verilmediği yönündeki tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Gazeteci Sinan Burhan'ın aktardığına göre Gürlek, İmamoğlu ile yapılacak görüşmelerin engellenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Gecikmenin bakan değişimi ve buna bağlı idari süreçlerden kaynaklandığını ifade eden Gürlek'in, CHP’li milletvekillerinin ziyaretlerine önümüzdeki haftadan itibaren izin verileceğini söylediği öğrenildi.