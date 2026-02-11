İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Akın Gürlek, yeni kabinede Adalet Bakanı olarak yer aldı. Mevcut Başsavcı Vekili Can Tuncay, asil atama yapılana kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini vekaleten yürütecek. İstanbul’un yeni Cumhuriyet Başsavcısının belirlenmesi için önümüzdeki günlerde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından kararnamenin yayımlanması bekleniyor.
DEVİR TESLİM ANKARA’DA YAPILACAK
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görevi devredecek olan Yılmaz Tunç arasındaki devir teslim töreninin yarın Ankara’da gerçekleştirileceği bildirildi.
Akın Gürlek için İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde resmi bir veda programı düzenlenmeyeceği, bakanlık düzeyindeki törenin ardından Gürlek’in yeni görevine başlayacağı öğrenildi.