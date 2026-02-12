Kabine değişikliğinin ardından Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in yemin töreni esnasında Genel Kurul karıştı.

AKP ve CHP vekilleri birbirine girdi; Akın Gürlek kavgaya ilişkin ilk kez konuştu.

TV100'de yer alan habere göre, Gürlek İstanbul'da başta 'uyuşturucu' soruşturmalarının devam edeceği ve herhangi bir aksama yaşanmayacağı mesajını verdi.

Yeni Adalet Bakanı, 'TBMM'de yaşanan olaylar ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile tokalaşıp tokalaşmadığına dair sorulara, "Bu konulara cevap vermek istemiyorum" diyerek yanıt verdi.