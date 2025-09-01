19 Ocak'ta CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan "SEYYAR GİYOTİN'in Anatomisi: Akın Gürlek" başlıklı videoyu yeniden paylaştığı için hakkında soruşturma başlatılan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın 20 Ocak'ta Ankara'dan İstanbul'a getirilmiş, ifadesine başvurulmuştu.

"Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla hakkında iddianame düzenlenen Aydın, 2 yıl 2 aydan, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle yargılanıyor.

"MANEN YIPRANMIŞTIR"

Videonun Cem Aydın’ın sosyal medya hesabından yeniden gönderilmesi üzerine “daha geniş kitlelere ulaşmasının sağlaması”nın amaçlandığı belirtilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldığı öğrenildi.

Dava dilekçesinde ise “Müvekkil iç dünyasında elem ve üzüntü yaşamış, manen yıpranmıştır. Müvekkilin yaşadığı sıkıntıların bir nebze olsun telafisi amacıyla iş bu manevi davası açılması zorunla hale gelmiştir” ifadeleri yer aldı.