Rusya hem Türkiye hem de Mısır’da ikiz nükleer santral inşa ediyor ancak çok farklı koşullarla. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz SÖZCÜ’ye “Rusya Mısır’da Mısır için, Türkiye’de ise kendisi için Nükleer Santral yapıyor” dedi ve şunları söyledi:

GARANTİLİ ELEKTRİK

“Rusya elektrik satışından 60 yılda 207 milyar 399 milyon dolar gelir elde edecek. İlk 15 yıl kilovatsaatine 12.35 centten alım garantisi verildi. Kalan 45 yılda da Ruslar bize piyasa fiyatından satış yapacak. Vatandaşın elektrik faturalarının bedeli 60 yıl Ruslara gidecek. Üstelik santral Rusların olacak, bize devredilmeyecek. Mısır’daki ise çalışmaya başladığı günden itibaren Mısır’a ait olacak.

KEMİKSİZ KÂR

Akkuyu’nun Rusya’ya maliyeti toplam 27.3 milyar dolar. Rusya ilk 15 yıl elektrik satışından 37 milyar dolar kazanacak. Geri kalan 45 yıl ise piyasa fiyatından satış yapılacak ve toplam 207 milyar 329 milyon dolar gelir elde edecek. Yaptığı masrafı çıkarınca kemiksiz karı 180 milyon dolar. Bu bilgileri “Akkuyu Nükleer A.Ş Hisse Senetlerinin Piyasa Değerleme ve Yeminli Mali Müşavir Raporundan aldım.

VATAN TOPRAĞI

AKP iktidarı stratejik önemdeki Doğu Akdeniz’e komşu olan Akkuyu’da; nükleer santralin, limanların, yaşam alanlarının bulunduğu 11.12 kilometrekarelik bir vatan toprağını da 100 yıllığına yani 2125 yılına kadar Rusya’ya tahsis ediyor. 60 yıl işletme süresini, 20 yıl uzatma hakkı da var. 20 yıl da santrali söküm işlemi yapılacak ve Akkuyu ile bir asır geçecek.

Ruslar durmadan fatura ödetiyor

24 Kasım 2015’te Türkiye, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir Rus savaş uçağını düşürdü ve Ankara ile Moskova arasında ciddi diplomatik ve ticari kriz çıktı. 2016’da Erdoğan ile Putin Rusya’da bir araya gelerek ilişkileri normalleştirdi. 2017’de Türkiye, Rusya’dan 2.5 milyar dolarlık S-400 hava savunma sistemi aldı. ABD, S-400’lerin NATO sistemine entegre edilemeyeceğini belirtti, Türkiye’yi F-35 programından çıkardı ve yaptırım uyguladı. Türkiye, ödeme yapmasına rağmen F-35’leri teslim alamadı.

27 Şubat 2020’de Rusya ve Suriye, İdlib’de füzelerle 34 Türk askerini şehit etmesinin ardından Erdoğan Moskova’yı ziyaret etti. Putin, Erdoğan’ı görüşmenin yapılacağı salonun kapısında bekletti. Rusya devlet televizyonu Rassiya 1, Erdoğan ve heyetinin bekletildiği görüntüleri kronometre ile yayına verdi.