Hindastan'ın Bihar eyaletinin Başbakanı Nitish Kumar, resmi bir törende Müslüman bir kadın doktorun peçesini çekerek açtı.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, 10. kez seçilen 74 yaşındaki Kumar, Hindistan'da alternatif tıp alanında görev yapan bir doktora sertifika verirken kadına başörtüsünü çıkarmasını işaret etti.

Kadın tepki veremeden Kumar, aniden elini uzatıp başörtüyü aşağı çekti. Ağız ve çene bölgesi açığa çıkan kadın, hızla peçesini yeniden örttü. Salondaki bazı kişilerin güldüğü görüldü.

'REZİL BİR HAREKET'

Olay, ülke çapında konuşulan bir skandal oldu. Kumar'ın eylemini “alçakça, rezil bir hareket” olarak nitelendiren Kongre Partisi, başbakanlık görevinden istifa etmesi gerektiğini söyledi.

RJD Partisi ise bu eylemin "Kumar'ın akıl sağlığının bozulduğunun bir kanıtı olup olmadığını" sorusunu gündeme getirdi.

RJD Sözcüsü Ejaz Ahmed, Kumar'ın başörtüsünü indirmesinin, iktidar partisinin kadınlara karşı tutumunu gösterdiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Samrat Choudhary’nin ise Kumar’ı durdurmaya çalıştı, ancak başarısız oldu.

BAŞBAKAN'IN AKIL SAĞLIĞI ŞÜPHELİ

Müslümanların azınlıkta olduğu Hindistan'da bu ve benzeri ayrımcı eylemler, kamuoyunda büyük tartışmalara yol açıyor.

Ancak 10. kez seçilen Başbakan Kumar'ın akıl sağlığı da gündemden düşmüyor. Kumar, daha önce de özellikle kadınlara karşı olan garip hareketleriyle biliniyor.

Olay, son haftalarda Kumar’ın sağlığı ve davranışlarına dair daha önce de gündeme gelen tartışmaları yeniden alevlendirdi.