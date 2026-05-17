Başkan Sadettin Saran, Borussia Dortmund’la iyi ilişkilerini kullanarak Alman kulübünün yıldızı Serhou Guirassy’nin transferi için prensipte anlaştı. Ancak Gineli futbolcunun başta Juventus ve Milan olmak üzere Avrupa’nın devleri yerine neden Fenerbahçe’yi seçtiği sorgulandı. Oysa Juventus gibi kulüplerde yedek kalma riski taşıyan Guirassy, Fenerbahçe’de 9 numara pozisyonunda tartışmasız ilk 11 garantisi aldı. Ayrıca bonuslu sözleşme yapısı ve imaj hakları üzerinden ekstra kazanç fırsatları, Avrupa’daki tekliflerden daha avantajlı hale geldi. Guirassy de “Fener” dedi.