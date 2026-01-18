Pazartesi Mesaisine Başlayacaklar İçin "Don" Alarmı

AKOM tarafından paylaşılan son meteorolojik verilere göre, Pazar gecesinden itibaren etkisini artıracak olan soğuk hava dalgası, Pazartesi sabahı İstanbul genelinde ulaşımı ve günlük hayatı olumsuz etkileyebilir. Yetkililer, özellikle sabahın erken saatlerinde yola çıkacak vatandaşları, yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Haftalık Hava Durumu Raporu

Yeni haftada İstanbul'u bekleyen hava koşulları şu şekilde şekilleniyor:

19 Ocak Pazartesi: Şehir genelinde karla karışık yağmur hakim olacak. Termometreler en düşük 1°C, en yüksek ise 5°C seviyelerini gösterecek.

20 Ocak Salı: Yağışlar aralıklarla devam ederken, gökyüzü parçalı bulutlu bir seyre geçecek.

21 Ocak Çarşamba: Yağışlı hava kenti terk ediyor ancak dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar 3°C ile 8°C bandında seyredecek.

Perşembe ve Cuma: Haftanın son günlerinde yağmur şehre geri dönerken, sıcaklıklar hissedilir derecede artarak 11°C seviyelerine kadar yükselecek.