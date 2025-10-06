İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. AKOM’un raporuna göre, Ekim ayı itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemleri İstanbul ve batı bölgelerini etkisi altına aldı.

YAĞIŞ GECE SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Gece yarısından itibaren Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi batı ilçelerinde başlaması beklenen yağışların, sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’nda kuvvetleneceği ve akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceği bildirildi.

Raporda, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava nedeniyle sıcaklıkların 6-8 derece düşerek mevsim normallerinin altına inmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Önümüzdeki üç gün boyunca alçak basınç sisteminin etkili olması, kuvvetli lodos ile birlikte aralıklarla yerel gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 14-18 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.