AKOM'un paylaştığı güncel hava durumu verilerine göre, İstanbul'da cuma gününe kadar yağışsız bir periyot yaşanacak. Havanın hafta boyunca güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu olması bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 12-14°C aralığında seyretmesiyle birlikte İstanbullular erken bir bahar havası yaşayacak.
"YALANCI BAHAR" HAVASINA ALDANMAYIN
Gündüzleri baharı andıran hava şartlarına rağmen yetkililer, "yalancı bahar" durumuna karşı vatandaşları uyardı. Gün içinde 13-14°C'leri bulan hava sıcaklıklarının, akşam saatlerinden itibaren hızla düşüşe geçerek 5°C'lerin altına gerileyeceği belirtildi.
Geceleri kış soğuklarının ve üşüten havanın etkisini sürdüreceği vurgulanarak, vatandaşların kıyafet seçiminde bu ani sıcaklık değişimlerine dikkat etmesi istendi.