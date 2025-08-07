AKOM'dan yapılan açıklamada bugün en yüksek sıcaklığın 30 derece en düşük sıcaklığın ise 23 derece olacağı kaydedildi.
Nemin yüzde 50 ila 90 arasında olacağı tahmin edilirken metrekare başına 3 ila 7 kg arasında yağış bekleniyor.
Rüzgarın poyrazdan kuvvetli, aralıklarla fırtına şeklinde ve saatte 50 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
AKOM'dan yapılan uyarıda ayrıca şunlar kaydedildi:
İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren mola vermesi beklenen yağışların Cuma (yarın) ilk saatlerden (01.00) itibaren Avrupa yakası kuzey bölgelerinden başlayarak il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.