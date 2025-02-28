İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, kar yağışını geride bırakan İstanbulluları bu hafta yağmur geçişleri bekliyor.

AKOM geçtiğimiz haftayı eksi derecelerle kapatan İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 13 dereceye kadar yükselecek.

AKOM'dan yapılan açıklamada cumartesi parçalı ve çok bulutlu, pazar günü ise kapalı bir hava beklendiği, pazartesi ise haftaya yağışlı başlanacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullandı:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bölgemizi terk etmesiyle beraber sıcaklıkların artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, pazartesi günü gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülmektedir"