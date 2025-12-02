İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kentte kar yağışı görülmesi açısından en olası zaman aralığının ocak ayı başından şubat ortasına kadar olan dönem olduğunu açıkladı.

İBB’nin paylaştığı bilgilere göre, Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) “Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

Toplantıda uzun vadeli hava tahminlerini aktaran Cebeci, aralık ayı yağışlarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini, sıcaklıkların ise ayın son haftasıyla birlikte kış değerlerine gerileyeceğini belirtti.

OCAK BAŞI - ŞUBAT ORTASI KAR VAR

Cebeci, kar yağışı için en güçlü ihtimalin ocak başı–şubat ortası aralığında yoğunlaştığını vurgularken, mart ayının görece daha ılıman ancak yağışlı geçmesinin beklendiğini söyledi.

Toplantıda ayrıca İBB’nin kış koşullarıyla mücadele kapsamında ulaşım planları, tuz stokları ve sahadaki hazırlıklar ele alındı.