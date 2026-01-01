İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışının ardından oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

BUZLANMA VE DON RİSKİ ÇOK YÜKSEK

Kar yağışının saat 18.00'den itibaren etkisini kaybedeceği ancak buzlanma ve don hadiselerinin yarın sabah saatlerine kadar etkili olabileceği öngörülüyor.

KAR YAĞIŞI AKŞAM SAATLERİNDE DURACAK

AKOM verilerine göre, Avrupa Yakası’nda İstanbul Boğazı çevresi ile Anadolu Yakası genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde görülen kar yağışının saat 18.00 itibarıyla zayıflaması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise gece boyunca -1 ile 3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

YENİ HAFTADA ISINACAĞIZ

Tahminlere göre İstanbul’da hava koşulları hafta sonu ve yeni haftada değişim gösterecek. Cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmezken, sıcaklıkların 7 ila 16 dereceye kadar yükselmesi ve lodosun etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava öngörülürken, salı gününden itibaren kentin yeniden yağışlı havanın etkisine gireceği, salı günü yağmurun çarşamba günü yerini kuvvetli sağanağa bırakacağı tahmin ediliyor.