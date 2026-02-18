Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte yerini yağışlı ve soğuk havaya bıraktı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşen sıcaklıklar ve etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT: SULU KAR GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da gün boyu aralıklarla devam edecek olan sağanak yağışın, akşam saatlerinde etkisini değiştirmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmeye devam etmesiyle birlikte, kentin yüksek kesimlerinde ve şehir merkezinden uzak noktalarında yağışın yer yer karla karışık yağmur (sulu kar) şekline dönüşebileceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR
İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde yağışla birlikte rüzgar da etkili oluyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise sert esmesi bekleniyor. Yetkililer, ani sıcaklık düşüşü ve yağış nedeniyle oluşabilecek su baskınları ve trafikteki aksamalara karşı İstanbulluları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
YURT GENELİNDE 19 İLE SARI KOD
İstanbul merkezli hissedilen soğuk hava dalgası tüm yurtta etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. İstanbul'daki yağışlı sistemin çarşamba günü batıdan gelen yeni bir soğuk hava dalgasıyla etkisini sürdüreceği öngörülüyor.