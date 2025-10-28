İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), ekim ayı başlarından bu yana etkili olan yağışların kenti terk ettiğini ve önümüzdeki 7–10 günlük periyotta yağış beklenmediğini açıkladı.

AKOM verilerine göre, halihazırda 15–18°C civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren artarak 20°C’nin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Meteoroloji uzmanları, bu durumu sonbaharın ortasında yaşanan kısa süreli bir “pastırma yazı” olarak nitelendiriyor.

Bu dönem, kışın sert soğukları başlamadan önce birkaç gün süren sıcak bir süreç olarak kaydediliyor.

AKOM açıklamasında, “Sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren artarak bahar değerlerine yükseleceği öngörülüyor” denildi. Bu durum, İstanbul’da kısa süreli sıcak ve güneşli günlerin yaşanacağına işaret ediyor.