Türkiye genelinde yağışların etkisini yitirdiği bir güne başlanırken, hava sıcaklıklarında keskin bir değişim kapıda. Batı bölgelerinde sıcaklıkların 6 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, doğu illerinde dondurucu soğuklar etkisini 5 derecelik bir düşüşle hissettirmeye devam edecek. Ancak bu ısınma, yaklaşan kar fırtınasının sessiz bir habercisi niteliğinde.

AKOM Tarih Verdi: Pazar Gününe Dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları yakından ilgilendiren haftalık raporunu yayımladı. Raporda yer alan verilere göre, hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında seyredecek olan sıcaklıklar, pazar günü itibarıyla yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle 3-5 derece birden azalacak.

Kar Kalınlığı 10 Santimetreyi Bulabilir

Pazar günü İstanbul’un kapısını çalacak olan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde yerini tamamen kar yağışına bırakacak. AKOM uzmanları, bu soğuk hava dalgasının etkisiyle şehirde yer yer 5 ile 10 santimetre arasında bir kar kalınlığı oluşabileceğini öngörüyor.