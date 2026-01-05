7 Ocak Çarşamba günü AKP Grup toplantısında yeni yılın ilk vekil transferi gerçekleşecek. CHP’den ihracı istenince istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AKP’ye geçeceğini açıkladı. Çakır’ın geçişiyle birlikte AKP, 2023 seçimlerinden sonra 11. milletvekili transferini gerçekleştirmiş olacak.

HANGİ VEKİLLER GEÇTİ?

14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra AKP’ye geçen milletvekilleri ve tarihleri şöyle: Dursun Ataş (İYİ Parti-30.10.2024), Hasan Ekici (Gelecek Partisi-14.05.2025), İdris Nebi Hatipoğlu (İYİ Parti-7.11.2025), Kürşat Zorlu (İYİ Parti-21.01.2025), Salim Ensarioğlu (İYİ Parti-23.02.2025), Nedim Yamalı (Gelecek Patisi-25.12.2024), Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi-23.02.2025), Seyithan İzsiz (İYİ Parti-14.08.2024), Suat Pamukçu (YRP- 24.03.2024), Ünal Karaman (İYİ Parti- 23.02.2025).

ERDOĞAN NE DİYORDU?

Vekil transferlerine Erdoğan daha önce karşı çıkıyordu. Hatta 2013’te AKP’den istifa eden vekillere sert çıkan Erdoğan’ın görüşleri şöyleydi: “Bir insan bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa o parti ile beraber hareket eder. Ayrılıyorsa da sadece partiden ayrılmaz, eğer dürüstse o zaman parlamentodan da ayrılır, milletvekilliğinden de ayrılır. Olması gereken şey, işin ahlaki yönü bunu gerektirir. Ama bu herkese nasip olan bir şey değil.”