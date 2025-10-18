Meclis resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana fotoğrafı gündem olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü TV'de 'Para Politika ve Hayat' programında Özlem Gürses, Ankara kulislerindeki konuşulanları aktardı.

Gürses, Ankara kulislerinde konuşulanları şöyle aktardı:

"Ali Babacan AK Parti’den ekonomi yönetiminin başına getirilmek için ciddi bir teklif aldı. Babacan bunu düşünüyor.

Duyduğum kadarıyla kulislerde şöyle konuşuluyor: Babacan sadece Hazine Bakanlığı'nı değil, Adalet Bakanlığı'nı da istemiş.

"Gelirsem bu şekilde dönerim; biri diğerinden azade değil, biri olmadığı için diğerini çözemiyorsunuz zaten" demiş.

Döner mi, dönmez mi? Kendisi bilir, bu onun açısından ayrı bir konudur.

Ama demek ki ekonomide bir arayış var gibi hissediyorum ben."