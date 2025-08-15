Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ederek AKP'ye geçti.

Çerçioğlu'nun son dönemde üyelere 'istifa baskısı' yaptığı iddiaları da ortaya atılırken Sözcü TV'de Serap Belovacıklı ile 'Aklın Yolu' programına katılan gazeteci Mustafa Balbay, AKP'nin bir sonraki adımını ifşa etti.

Aydın'da Çerçioğlu'na tepki olduğunu kaydeden Balbay, özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bugün Efeler Belediyesi’nin önünde bir miting oldu ancak asıl miting pazartesi günü yapılacak. Bu işin birinci boyutu.

İkinci boyutu ise Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 81 üye bulunuyor ve bu üyelerin 52’si CHP’ye, 19’u AKP’ye, 6’sı MHP’ye, 2’si ise İYİ Parti’ye ait.

Yani CHP, belediye meclisinde büyük bir üstünlüğe sahip ancak AKP, bu üyeleri istifa ettirerek belediye yönetimini ele geçirmeyi hedefliyor.

Kulislere göre, şu an itibariyle CHP’li belediye meclis üyelerini, Özlem Çerçioğlu ve çevresindeki ekibiyle birlikte istifa ettirmek üzere olağanüstü bir çaba içindeler.

En az 16 kişiyi istifa ettirmeleri gerekiyor. CHP’den ayırıp, iktidar partisine yani AKP’ye geçirmeleri gerekiyor. An itibariyle en çok 6 kişi...

Asıl beklenti bugün toplu bir geçişti ama onu başaramamışlar. Şimdi adım adım bunun için zorluyorlar.

AKP, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde 75 kişilik bir yönetim kadrosu planlamış. Yani Özlem Çerçioğlu’nun yönetmeyeceği görünüyor."