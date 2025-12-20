İzmir’in Bergama ilçesinde Cumhur İttifakı ortağı AKP ve MHP’nin ilçe başkanları, AKP Bergama İlçe Başkanlığı’nda basınla buluştu.

Toplantıda konuşan AKP Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin, partisinin çıkardığı Büyükşehir Yasası’nı, gücün tek elde toplanmasını ve her kente yapılan havalimanlarını eleştirdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Şahin, “Ben büyükşehir yasasına kendi partim çıkarmış olsa da ilk darbesini 2014 seçimlerinde ben yemiş olsam da çok sıcak bakmıyorum. Biz de her şeyi çok doğru yaptık demiyoruz. Büyükşehir yasasında değişiklik olmalı bu kadar da merkeziyetçi bir yönetimin yani bütün güçlerin bir yerde toplanmasına da çok karşıyım. Neden? Bu defa o güç büyüdükçe o güce tesir etmek... Buradaki halkımız sorunlarını oraya götürmekte, yaşadığımız sıkıntıları hep beraber görmekteyiz” dedi.

"DEVLETİMİZİN PARASI HEBA OLUYOR"

Bergama’nın il olma talebi sonrası çıkan havalimanı tartışmaları konusuna da değinen Şahin, “Birçok illerdeki havaalanları çalışmıyor. Yani bunlar devletimiz parasının heba olması noktasında. O para halkımızın, hepimizin parası boş yere de para harcanmaz” ifadelerini kullandı.