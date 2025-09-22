Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçiminde heyecan doruğa çıktı. İlk turda çoğunluk sağlanamadı, ikinci, üçüncü ve dördüncü turda ise 18-18 eşitlik çıktı. Eşitlik bozulmayınca kura çekimi sonrasında CHP'li İbrahim Kahraman yeni başkan olarak seçildi.

AKP'DEN YENİ BAYRAMPAŞA HAMLESİ

AKP İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamamada, hukuki süreç başlatıldığı bildirildi. AKP İstanbul resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifade yer aldı:

"Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık.

Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık.

Kamuoyuna saygılarımızla."