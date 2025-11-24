İçişleri Bakanlığı’nın, vatandaşlara her sabah 5 bin 100 kap sıcak çorba dağıtan ABB Başkanı, CHP’li Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermesine tepki yağdı.

1.5 MİLYON KİŞİ

Yıllardır çorba dağıtan AKP’li Trabzon, Sakarya, Çorum, Samsun, Kocaeli ve Gaziantep Belediyeleri için ise böyle bir soruşturma gündemde değil.

Mansur Yavaş, Ankara’da 833 bin vatandaşa mali ve sosyal yardım yapıyor. Günlük çorba desteğinin yanı sıra evlerinden çıkamayan engelli ve yaşlı bireyler ile üniversite öğrencilerine her gün sıcak yemek desteği de veriliyor. Bu hizmetlerden 1.5 milyon kişi yararlanıyor.

ABB’de eski başkan Melih Gökçek dönemindeki 46 milyar liralık 97 yolsuzluk-usulsüzlük dosyası ve suç duyurusu hakkında da işlem yok. Yavaş hakkında “Konser soruşturması’’ sonrası şimdi de “Çorba soruşturması” yapılacak.

GÖKÇEK’E YOK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak mitinginde çorba soruşturmasıyla ilgili şunları söyledi: “Neyi soruşturuyorlar biliyor musunuz? 19 Mart darbesinden sonra ODTÜ’lüler çıktı. O günlerde büyük yağmur yağdı, çocuklar parkta ıslandı. Etrafında polisler var. Mansur Başkan demiş ki ‘Oraya çorba arabası yollayın, sıcak çorba içsinler.’

‘Efendim belediyenin parasıyla ODTÜ’lü öğrencilere battaniye yollama suçu, ODTÜ’lü öğrencilere sıcak çorba ikram suçu. İmamoğlu’nun da Mansur Yavaş’ın da suçu Erdoğan’ı yenme suçu.”

AÇIKLAMA BUGÜN

Yavaş, hakkındaki konser ve çorba ve soruşturmalarına ilişkin detaylı açıklamasını bugün yapacak. Yavaş soruşturma izniyle ilgili Danıştay’a başvuracağını söylemişti.