Sözcü TV’ye konuk olan Çalışma Ekonomisi uzmanı Aziz Çelik, AKP’nin asgari ücret konusunda panik halinde olduğunu söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun fiilen devre dışı bırakıldığını savunan Çelik, ücretin komisyonda tartışılmadığını, hükümet tarafından belirlenip imzaya sunulduğunu ifade etti. Asgari ücretin enflasyonu artırdığı gerekçesiyle bilinçli biçimde baskılandığını belirten Çelik, geçinilebilir bir ücret için rakamın en az 45-50 bin lira olması gerektiğini vurguladı.

Aziz Çelik şu ifadelere yer verdi:

Asgari, ücretin yaygın ücret olmasından dolayı, büyük beklenti haline geldi. Geniş bir beklenti söz konusu oldu. Bakan, vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz dese enflasyona güvenmiyorlar hem de açıklanan miktarın, geçim için yeterli olmayacağını düşünüyorlar. Asgari ücret eskide sınırlıydı simdi ise herkesin geçim şartlarına uygun olmayacağını düşünüyorlar. Şuan için 45 - 50 bin liralık bir ücretin geçim şartları için uygun.

asgari ücret tespit komisyonu 2 kere toplantı yaptı deniliyor ama komisyonun herhangi bir yetkisi olmayan herhangi bir ücreti tartışmayan bir komisyon. Çünkü asgari ücret, komisyonda konuşulmuyor, komisyona hükümete geliyor ve imzalıyorlar. Eskiden TÜİK, belgelerle gelirdi, tartışmalar yapılır belirlenirdi. Ama artık öyle değil.

Hükümet, gelecek yıl izleyeceği ekonomi politikasını paralel olarak, enflasyon hedefini dikkate alarak, ücretlerin de asgari ücretin de enflasyonu artırdığına inanarak, asgari ücreti baskılayan bir miktarı dayatmaya çalışıyor.

Şu an asgari ücrette panik yapılmış vaziyette. Asgari ücrette komisyonunda toplantı varken ben ilk defa Çalışma Bakanı'nın işçi konfederasyonlarını ziyaret ettiğini görmekteyim. Masa var ama işçi gelmiyor bunun sebepleri var ve sizin yapmanız gereken, sorunları çözmek ve sistemi değişmek. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e gidildi. arka kapıdan yapılan görüşmeler oldu.

Hükümet asgari ücreti, izlediği politikaları bağlı olarak, asgari ücreti seçim de olmayacağı için düşük bir asgari ücret olmayacak. Ve önümüzdeki hafta açıklanacağını düşünüyorum.

Asgari ücret işçiyi ilgilendiren bir ücret o yüzden işletmeleri ilgilendirmiyor. Biz de durum tersine dönmüş durumda Uluslar arası kuruluşlar bile tahminde bulunuyor.

ben hükümetin dayatacağı asgari ücretin herkes tarafından tahmin edildiğini düşünüyorum. Ama bu adil değildir. Benim olması gerektiğini düşündüğüm asgari ücret 45 50 bin civarı olmalıdır. Bu geçinilebilir bir ücret. Bu asgari ücret mümkün değil mi tartışması yok. Bu tercihi yapıp yapacakları önemli olan.