AKP’nin Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen 25. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde dikkat çeken bir rozet takma töreni gerçekleştirildi. DEM Parti’den İdil Belediye Başkanı seçildikten sonra partisinden ihraç edilen Türkan Kayır, AKP’ye katıldı. Kayır’ın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. REKOR OYLA SEÇİLMİŞTİ Kayır, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde DEM Parti’nin adayı olarak girdiği İdil yarışında 7 bin 909 oy alarak yüzde 71,27 oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti. Aynı seçimde AKP’nin adayı İkbalhan Haznedar yüzde 19,96 oy almıştı. ARALIK 2024’TE İHRAÇ EDİLDİ DEM Parti yönetimi, “parti karşıtı zihniyetlerle hareket ettiği” gerekçesiyle Aralık 2024’te Kayır ile Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek’i partiden ihraç etti. Kayır, ihraç kararının ardından görevinden istifa etmeyerek belediye başkanlığını bağımsız olarak sürdürdü. AKP’NİN İLK SÜRYANİ BELEDİYE BAŞKANI İdil’in çok kültürlü yapısından gelen ve Süryani kökenli olduğu belirtilen Kayır’ın AKP’ye katılması parti tarihinde bir ilk olarak kayda geçti. Kayır, rozetinin Erdoğan tarafından takılmasıyla AKP’nin ilk Süryani belediye başkanı oldu.

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