AKP'de istifalar peş peşe yaşanıyor. Bir istifa haberi de Niğde'den geldi. AKP Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, görevinden ayrıldığını açıkladı. Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, kararın kendi iradesi ve Genel Merkez’in bilgisi doğrultusunda alındığını belirtti.

Başkan Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar büyük bir onurla ve gururla sürdürdüğüm AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevimden, kendi iradem ve Genel Merkezimizin bilgisi doğrultusunda ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu görevi üstlendiğim ilk günden itibaren, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, partimizin vizyonu doğrultusunda milletimize ve ülkemize hizmet etmeyi en büyük şeref bildim. Görev sürem boyunca teşkilatlarımızla birlikte omuz omuza yürüdük, vatandaşlarımızla bir araya geldik, onların sorunlarını dinledik ve çözüm üretmek için gayret ettik. Ancak bu bir veda değildir. AK Parti ailesinin bir ferdi olarak partimin ve davamın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Çünkü bu bir bayrak yarışıdır; inanıyorum ki benden sonra görevi devralacak kardeşlerim aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceklerdir. Bu süreçte teşkilatımızın her bir mensubuna ve desteklerini esirgemeyen kıymetli Niğdeli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri milletimize, davamıza ve liderimize karşı mahcup etmesin.”

İKİNCİ İSTİFA

Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, partisindeki görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Kablan açıklamasında, görevini büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğünü belirterek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Kablan, istifa sonrası da partiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlılığını sürdürmeye devam edeceğini ifade ederek, “Makamlar geçici, görevler nöbet mesabesindedir. Kalıcı olan, yüreklerde taşıdığımız millete hizmet sevdasıdır” dedi.

AKP’de dün ayrıca Haluk Laçin Muğla İl Başkanlığı’ndan, Şerafettin Yıldırım da Elazığ İl Başkanlığı’ndan istifa etmişti.