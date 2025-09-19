AKP'de istifalar peş peşe yaşanıyor. Bir istifa haberi de Çanakkale'den geldi.

AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Eylül 2024'ten beri AKP Çanakkale İl Başkanlığını yürüten Ömer Faruk Göktürk, istifa açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet doğrultusunda, hem dünyada hem bölgesinde büyük bir istikrarla yürüyen, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen partimizin, en ufak bir boşluğu kaldıramayacağı kanaatiyle, görevimi devretmem gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Göktürk, istifasıyla ilgili olarak; "Kurulduğu günden bu yana milletin umudu olmuş, her zaman millet iradesini merkeze almış AK Partimiz, İktidarı boyunca tüm ülkemizde olduğu gibi Çanakkale’de de bir çok önemli hizmete, yatırıma imza atmıştır. Türkiye’nin son çeyrek asrına damga vurmuş bu kutlu hareketin neferi olmaktan her zaman gurur duydum. Bugüne kadar çeşitli kademelerinde hizmet ettiğim partimizde, Eylül 2024 tarihinden itibaren İl Başkanı olarak görev yapmış olmanın onur ve gururunu taşıyorum. İl Başkanlığı görevim boyunca, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, davamızın bayrağını daha yükseklere taşımak için elimden gelen gayreti gösterdim. Ancak, gerek babamın sağlık durumu, gerekse benim geçirmem gereken operasyonlar nedeniyle, uzunca bir süre Çanakkale’den ayrılmak zorunda kalacağım. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet doğrultusunda, hem dünyada hem bölgesinde büyük bir istikrarla yürüyen, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen partimizin, en ufak bir boşluğu kaldıramayacağı kanaatiyle, görevimi devretmem gerektiğini düşünüyorum. Tüm bu nedenlerle, Genel Merkezimizden, görevden affımı talep ettiğimi üzüntüyle bildiriyorum. Bu süreçte bana güvenerek İl Başkanlığı görevine layık gören Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş’a, önceki dönem ve mevcut Genel Merkez Yöneticilerimize, MKYK Üyemiz Fatih Şahin’e, Milletvekilimiz Ayhan Gider’e, omuz omuza mücadele ettiğim tüm teşkilat mensuplarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve en önemlisi bizlere gönül veren aziz hemşehrilerime şükran borçluyum. Bu bir veda değildir; aksine bu kutlu davaya bir nefer olarak, farklı alanlarda hizmet etmeye devam edeceğim bir yolculuğun yeni başlangıcıdır"

NİĞDE İL BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

AKP Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir de görevinden ayrıldığını açıkladı. Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, kararın kendi iradesi ve Genel Merkez’in bilgisi doğrultusunda alındığını belirtti.

Başkan Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar büyük bir onurla ve gururla sürdürdüğüm AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevimden, kendi iradem ve Genel Merkezimizin bilgisi doğrultusunda ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu görevi üstlendiğim ilk günden itibaren, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, partimizin vizyonu doğrultusunda milletimize ve ülkemize hizmet etmeyi en büyük şeref bildim. Görev sürem boyunca teşkilatlarımızla birlikte omuz omuza yürüdük, vatandaşlarımızla bir araya geldik, onların sorunlarını dinledik ve çözüm üretmek için gayret ettik. Ancak bu bir veda değildir. AK Parti ailesinin bir ferdi olarak partimin ve davamın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Çünkü bu bir bayrak yarışıdır; inanıyorum ki benden sonra görevi devralacak kardeşlerim aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceklerdir. Bu süreçte teşkilatımızın her bir mensubuna ve desteklerini esirgemeyen kıymetli Niğdeli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri milletimize, davamıza ve liderimize karşı mahcup etmesin.”

ÜÇÜNCÜ İSTİFA

Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, partisindeki görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Kablan açıklamasında, görevini büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğünü belirterek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Kablan, istifa sonrası da partiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlılığını sürdürmeye devam edeceğini ifade ederek, “Makamlar geçici, görevler nöbet mesabesindedir. Kalıcı olan, yüreklerde taşıdığımız millete hizmet sevdasıdır” dedi.

AKP’de dün ayrıca Haluk Laçin Muğla İl Başkanlığı’ndan, Şerafettin Yıldırım da Elazığ İl Başkanlığı’ndan istifa etmişti.