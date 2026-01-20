AKP kulislerinde son dönemde en çok konuşulan başlıklardan biri, Erdoğan sonrası döneme ilişkin senaryolar oldu. Bu senaryoların merkezine ise Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan yerleştiriliyor.

Parti içi kulislerde, Bilal Erdoğan’ın siyasi geleceğine yönelik hazırlıkların hız kazanması, AKP’de ciddi rahatsızlık yaratıyor.

Bilal Erdoğan’ın isminin giderek daha yüksek sesle anılması, “siyasi miras devri” tartışmalarını gündeme taşıdı.

Partinin kuruluşundan bu yana aktif olan isimler, bunun iç dengeleri zorladığını ve liyakat tartışmasını derinleştirdiğini belirtiyor.

TEŞKİLATLARDA HUZURSUZLUK

Edinilen bilgilere göre rahatsızlık sadece üst düzey yöneticilerle sınırlı değil. İl ve ilçe teşkilatlarında da “Erdoğan sonrası dönemin aile odaklı bir planlamayla şekillendiği” algısının yayıldığı belirtiliyor.

Bazı parti yöneticileri, bu algının sahada motivasyon kaybına yol açtığını, uzun yıllardır çalışan kadroların kendilerini dışlanmış hissettiğini söylüyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın aktardıklarına göre, AKP içinde eleştirilerini dile getiren isimler, partinin bugüne kadar “sandık, teşkilat ve liderlik rekabeti” üzerinden ilerlediğini hatırlatarak, olası bir aile içi devir görüntüsünün parti geleneğiyle bağdaşmadığını vurguluyor.

Bu durumun hem parti tabanında hem de muhafazakâr seçmen nezdinde sorgulamalara yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Kulislere göre Erdoğan sonrası tartışmalar uzun süre gündemde kalacak.

Parti içinde bir yandan liderlik sonrası denge arayışı sürerken, diğer yandan sürecin nasıl yönetileceği AKP’nin geleceği açısından kritik bir eşik olarak görülüyor.