Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP teşkilatlarından memnun olmadığı, örgütleri “pasif kalmakla” eleştirdiği belirtiliyor.

Parti kulislerinde, il başkanlarının “görev değişimi” adıyla duyurulan istifalarının aslında genel merkezin talimatıyla gerçekleştiği konuşuluyor.

ZAYIF GÖRÜLEN İLLERDE DEĞİŞİM

Erdoğan’ın “teşkilatlar sahada yetersiz, halkla bağ zayıf” diyerek bazı il başkanlarını görevden aldırdığı ve yeni değişiklikler için hazırlık yaptığı aktarılıyor.

Elazığ, Muğla, Adıyaman, Niğde, Bitlis, Çanakkale, Ordu ve Tunceli’den sonra başka illerde de değişim bekleniyor.

GENEL MERKEZDEN YÖNLENDİRME

Parti kaynaklarına göre süreç gönüllü değil, doğrudan merkez müdahalesiyle yürütülüyor. Erdoğan’ın teşkilatlarda “dinamizm” aradığı, zayıf görülen illerde yeni görevden almalar planlandığı ifade ediliyor.

UYGARILAR VE HUZURSUZLUK

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ankara, İzmir ve Adana dahil bazı illerde uyarı yapıldığı, Karadeniz ve İç Anadolu’da da benzer değişikliklerin gündemde olduğu söyleniyor.

Bu durum teşkilatlarda huzursuzluk yaratırken, 2028 seçimleri öncesi parti içi yenilenme hedefleniyor.

‘KIRGINLIKLARI ARTIRABİLİRİZ’ ENDİŞESİ

Parti içinde iki farklı görüş öne çıkıyor: Bir kesim “yenilenme şart” derken, diğerleri bu yöntemin kırgınlık yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle uzun süredir görev yapan bazı başkanların “emeklerinin görmezden gelindiği” eleştirisi dile getiriliyor.