İstanbul’un ulaşımdaki can damarı E-5 üzerindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait reklam panolarına AKP afişleri asıldı.

Bakırköy İncirli’deki üst geçide AKP’nin 24. yıl kutlamaları kapsamında “Siz bunu okurken Ak Parti sizin için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi”, “Küresel liderimizle Türkiye’miz için gece gündüz demeden her dakika çalışıyoruz”, “Yaparsa Ak Parti yapar” sloganlarının olduğu afiş asıldı.

İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında üç büyük kentte binlerce reklam panosunu elinde bulunduran 12’si reklam şirketi olmak üzere 24 şirkete el konulmuş ve kayyum atanmıştı. Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yılında İBB Başkanlığı’nı kazanmasının ardından belediye reklam panolarına yine E-5’te ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük boy fotoğrafları ve sloganları asılmıştı. 6 yıl aranın ardından E-5’teki reklam panolarına AKP’nin afişleri de asıldı.

Önce Erdoğan dönmüştü

3 Haziran’da önce Erdoğan’ın afişleri, 3 Kasım’da da, 5 ay arayla AKP’nin afişleri asıldı.