AKP’de son 48 saat içinde tam 7 il başkanı üst üste istifa etti. Son istifa ise

AKP Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Ordu İl Başkanı Selman Altaş’tan geldi.

Altaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-11 Nisan 2023 tarihinde büyük bir onur ve gururla devraldığım AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevimden, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum.

-Bu süre boyunca, Ordu’muza hizmet etme şerefini bana bahşeden Rabbime hamd ediyor, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şahsıma duyduğu güven ve destek için en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

-Biz, büyük ve kutlu bir davanın neferleriyiz. Bugün görevim değişmiş olsa da, yarın yine aynı aşkla, aynı inançla, aynı kararlılıkla bu davaya hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü biliyoruz ki bu dava makam ve mevkiden bağımsız olarak, gönül işiyle yürütülür.

-Birlikte yol yürüdüğüm tüm dava arkadaşlarıma, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve en önemlisi her zaman yanımızda olan aziz Ordulu hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin.

"GENEL MERKEZİMİZİN TAKDİRİ İLE İSTİFA ETMİŞ BULUNUYORUM"

"Onurla ve gururla yürüttüğüm AK Parti Bitlis İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum" diyen Kadir Köstekçi, şu mesajları verdi:

- "Değerli Dava Arkadaşlarım, kıymetli hemşehrilerim; öncelikle hepinizi, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.

- 2 Ağustos 2023 yılında Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Ak Parti Bitlis İl Başkanlığı görevine atanma şerefine nail oldum. Öncesinde 2 defa Adilcevaz İlçe Başkan Yardımcılığı, 2 defa İl Başkan Yardımcılığı, İl Hukukçuluğu, İl Eğitimciliği görevlerini icra ettim.

- Göreve geldiğim günden bu yana hep yeni şeyler söyleme, yeni bir hikâye yazma gayretinde olduk. Kapılarımızı herkese açtık, küskünlükleri bir tarafa bıraktık, her zaman sahada, her zaman hemşehrilerimizin yanında, her zaman ulaşılabilir olduk, evimiz hiç olmadığı kadar doldu taştı, şen oldu...

- Dönemimizde 3 defa Cumhurbaşkanımızı ilimizde ağırlama şerefine nail olduk. Tarihin en coşkulu ve kalabalık programlarını icra etmek bizlere nasip oldu. Çok zor ve sıkıntılı bir dönemde göreve gelmemize rağmen dönemimizde 13 Belediyenin 11'i Ak Belediyecilik ile buluştu elhamdülillah.

- Her türlü saldırıya, olumsuzluğa, zorluğa rağmen partimize, hemşehrilerimize hizmet etme aşkımızdan asla vazgeçmedik.

- Zor şartlarda, kıt kanaat, yatılı okullarda büyümüş, şehrin her sokağında işçilik, emekçilik, esnaflık yapan biri olarak söylüyorum; mütevaziliğimizi bozmamaya, herkesin ayağına gitmeye, herkesin elini sıkmaya, sorun çıkaran değil sorun çözen olmaya, gösterişten, israftan uzak durmaya hep çaba gösterdik.

- Mesleğimizin de gereği olarak adaletten, eşitlikten, haktan, hukuktan ayrılmamaya gayret ettik. Bizden yardım isteyen hiç kimseyi ayırmadık, herkesin yardımına koştuk...Fakirin fukaranın, garibin gurebanın hakkını gözetmeye çalıştık.

- Şimdi onurla ve gururla yürüttüğüm Ak Parti Bitlis İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Allah'a emanet olun, Allah sizi var etsin, Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Kalın sağlıcakla...

PEŞPEŞE İSTİFALAR

AKP'de 18 Eylül'de iki il başkanı istifa etmişti...

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Yıldırım'ın ardından geçtiğimiz yıl göreve gelen AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, yaptığı yazılı basın açıklaması ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Laçin, istifa açıklamasında "Elbette bu bir veda değil; AK Parti ailesinin bir neferi olarak, her zaman partimin ve davamın emrinde olmaya devam edeceğim. Bu bir bayrak yarışıdır" ifadelerini kullanmıştı.

19 Eylül'de de üç il başkanı istifasını duyurmuştu...

AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Niğde'deki istifadan sonra AKP Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, kendi iradesi ve genel merkezin bilgisi doğrultusunda görevinden ayrıldığını duyurdu.

AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Eylül 2024'ten beri AKP Çanakkale İl Başkanlığını yürüten Ömer Faruk Göktürk, "Gerek babamın sağlık durumu, gerekse benim geçirmem gereken operasyonlar nedeniyle, uzunca bir süre Çanakkale’den ayrılmak zorunda kalacağım" dedi.

Son istifa açıklaması da Ordu İl Başkanı Selman Altaş'tan geldi.