AKP İzmir’de beş ilçe başkanının görevden alındığı ortaya çıktı.

İzmir Gündeme Bakış gazetesinde yer alan habere göre; geçtiğimiz yıl kongresi yapılan bu ilçelerde ilçe başkanlarının görevden alınma gerekçesi olarak performans düşüklüğü gerekçe gösterildi.

5 İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Görevden alınan ilçe başkanları şöyle:

Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci, Balçova İlçe Başkanı Oğuzhan Bizkevelci, Narlıdere İlçe Başkanı Mustafa Yener

Öte yandan, geçtiğimiz yıl yapılan kongrelerle göreve gelen 1 yıllık başkanlardan, geçtiğimiz günlerde de AK Parti Urla İlçe Başkanı da istifa ettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

8 İL BAŞKANI İSTİFA ETMİŞTİ

AKP'de geçtiğimiz hafta 8 il başkanı istifa etmişti.

18-20 Eylül tarihleri arasında Muğla, Niğde, Tunceli, Bitlis, Çanakkale, Adıyaman, Ordu ve Elazığ'da il başkanları görevlerinden ayrılmıştı.

Narlıdere İlçe Başkanı Mustafa Yener Instagram üzerinden istifa haberini bir paylaşımla duyurdu.

Balçova İlçe Başkanı Oğuzhan Bizkevelci de istifasını sosyal medya üzerinden duyurdu.

AKP Urla İlçe Başkanı Barış Bükülmez de istifa ettiğini duyurdu.

İzmir medyasında yer alan haberlere göre; Balçovada'ki karakol saldırısında şehit olan polis Hasan Akın’ın mevlid gecesinde paylaşılan rakı masalı eğlence görüntüleri ortaya çıkmış, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Bükülmez, AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile yaptığı istişareler sonrası "gördüğü lüzum üzerine" bu kararı aldığını duyurdu.

Bükülmez paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı ile yaptığımız istişare ve gördüğüm lüzum üzerine, yürütmekte olduğum AK Parti Urla İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim."