Diyarbakır’da AKP teşkilatları peş peşe gelen istifa haberleriyle çalkalanıyor.

31 Mart 2024’teki mahalli idareler seçimlerinde yüzde 14 oy alarak ciddi bir erime yaşayan AKP İl Teşkilatı 10 Ocak 2025’te kongre kararı almış ve İl Başkanlığına Nebi Peygamber Camisi imamı Ömer İler getirilmişti.

Son günlerde peş peşe gelen istifa haberleri parti içindeki çalkantıyı da gözler önüne serdi.

Merkez Bağlar İlçe Başkanı Avukat Sadık Başar Gür, merkez Kayapınar İlçe Başkanı Avukat Mehmet İhsan Aytekin, Ergani İlçe Başkanı Serdal Karakaş, Çınar İlçe Başkanı Ömer Delil görevlerinden istifa ettiler.

Parti içindeki rahatsızlığın İl teşkilatı içinde de devam ettiği ve İl Başkanı Ömer İler’in de yakın zamanda görevinden el çektirileceği iddia edildi.

Teşkilattaki rahatsızlığın genel merkeze iletildiği ve bu duruma AKP Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ile Mehmet Sait Yaz’ın karşı çıktığı ve görevden almanın bir süreliğine ertelendiği iddia edildi. İl Başkanının bazı Karum kurum ve kuruluşlarının müdürleriyle sorun yaşadığı ve uyumlu olmadığı için görevden el çektirilmesi için AKP Genel Merkezine şikayet edildiği ve görevden alınan 4 ilçe başkanının da yine İl Başkanının girişimleriyle olduğu iler sürüldü.

SÖZCÜ’nün ulaştığı İl Başkanı Ömer İler ise iddiaları yalanladı ve görevinin başında olduğunu söyledi. Başkan İler, “İstifa eden arkadaşlarımızın durumu tamamen genel merkezimizin tasarrufunda olan bir durumdur. Bizim kamu görevlileriyle, kurum müdürleriyle uyumsuz çalışma gibi bir durumumuz söz konusu değil. İddialar asılsızdır. Şu anda hırsızlık, yolsuzluk gibi iddialar artık olmadığı için birileri bizimle uğraşmak istiyor. Ben görevimin başındayım” dedi.