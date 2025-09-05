İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği yeni süreçte terör örgütü PKK silahlarını bıraktığını açıklarken örgütün Suriye kanadında herhangi bir hareketlilik olmaması ve geliştirilen direnç başta MHP olmak üzere Cumhur kanadından rahatsızlıkları derinleştirdi.

"SINIRLI İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre AKP kulislerinde; sürecin somut sonuç üretmemesi ve seçmen tepkisinin giderek artması nedeniyle iktidarın “süreci sonlandırma” seçeneğini değerlendirdiği konuşuluyor.

Cumhur İttifakı, Bahçeli’nin çağrısıyla şubat ayında başlatılan açılım sürecinde yalnızca sınırlı ilerleme kaydedebildiğine de işaret ediliyor.

PKK’lı küçük bir grubun sembolik olarak silah bırakmasının dışında somut bir adım atılmadığı kulislerde konuşulurken, bu durumun sürecin tıkandığının göstergesi olduğu vurgulanıyor.

‘SEÇİM SÜRECİNDE BÖYLE BİR YÜK TAŞINMAZ’

AKP kaynakları, özellikle son aylarda yapılan anketlerde milliyetçi-muhafazakâr seçmenin “açılım” sürecinden rahatsızlık duyduğunu dile getirirken başka bir kaynak, “Sürecin devamı artık siyasal maliyet doğuruyor. Seçim sürecinde böyle bir yük taşınmaz” değerlendirmesini yaptı.

PARTİ İÇİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR

Parti kulislerinde sürece ilişkin iki eğilim öne çıkıyor.

Bir kesim, uluslararası dengeler ve bölgesel gelişmeler nedeniyle açılımın sürdürülmesinin zorunlu olduğunu savunurken, diğer kanat seçmen baskısının daha ağır bastığını, sürecin fiilen sona erdirilmesinin “ittifakı rahatlatacağını” ifade ediyor.

Bahçeli’nin açıklamalarının, AKP içindeki ikinci eğilimi güçlendirdiği, Erdoğan’ın da bu nedenle sürecin geleceğine ilişkin kararını seçim takvimine göre şekillendireceği konuşuluyor.

Parti kaynakları, Cumhur İttifakı’nın seçim hazırlıklarına odaklanacağı bir dönemde “seçmen kaybettirecek” adımlardan kaçınılacağına dikkat çekerek, açılımın fiilen sona erebileceğini belirtiyor.