AKP’de son 48 saatte istifa dalgası yaşandı. Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu il başkanları art arda görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Peş peşe gelen istifaların ardından parti yönetimi ilk resmi açıklamayı yaptı. Açıklamada, bu illerde yeni il başkanlarının kısa sürede yönetimleriyle birlikte göreve başlayacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Kongre döneminin ardından partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidilmiştir.

-Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır.

-Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur.

-Söz konusu görev değişimleri, AK Parti’mizin sadece siyasi parti değil; aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir.

-Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır.

-Temel amacımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nın inşasına devam etmek için gireceğimiz 2028 seçimlerinden en güçlü neticeyi alacağımız kadrolarımızla mücadelemize devam etmektir.