AKP kulislerinde son haftaların en sıcak gündemi emekli maaşları.

Özellikle il ve ilçe teşkilatlarından gelen geri bildirimlerde, sahada en çok duyulan şikâyetin “geçim sıkıntısı” ve “en düşük emekli aylığının yetersizliği” olduğu belirtiliyor.

Teşkilat üyeleri, artan kira, gıda ve sağlık giderlerinin emeklileri zorladığını ve bunun doğrudan partiye eleştiri olarak yansıdığını aktarıyor.

Parti içi değerlendirmelerde, “ekonomide genel iyileşme söylemi sahada emekli başlığında karşılık bulmuyor” görüşü öne çıkıyor.

SINIRLI VE KONTROLLÜ ADIM

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AKP kurmaylarının ekonomi yönetimiyle birlikte farklı formüller üzerinde çalıştığı kulislerde dile getiriliyor.

Masada olan seçenekler arasında “en düşük emekli aylığının artırılması, seyyanen artış, refah payı benzeri ek düzenleme, bayram ikramiyelerinde artış” yer alıyor. Ancak artışın kapsamı ve zamanlaması henüz net değil.

Ekonomi yönetiminin, enflasyonla mücadeleyi riske atmayan “sınırlı ve kontrollü” bir adım yaklaşımında olduğu vurgulanıyor.

SİYASİ ETKİ HESABI

Parti içi analizlerde, emekli konusunun seçmen davranışı üzerinde doğrudan etkili olduğu değerlendiriliyor.

Özellikle büyükşehirlerde sabit gelirli seçmenin ekonomik hassasiyetinin arttığı ve tepkisinin sandığa yansıyabileceği ifade ediliyor. Bazı kurmaylar, “emekli konusu ayrı bir sosyal başlık olarak ele alınmalı” görüşünü savunuyor.

ZAMANLAMA SENARYOLARI

Kulislerde iki senaryo öne çıkıyor: biri bahar aylarında ara bir düzenleme yapılması, diğeri temmuz zammı öncesinde daha kapsamlı bir paketin gündeme gelmesi.

Nihai kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşeceği belirtiliyor.

Ekonomi yönetimi, bütçe dengeleri ile siyasi beklentiler arasında denge arayışını sürdürürken, teşkilatlar sahada karşılığı olacak somut bir adım bekliyor.