AKP, 81 il için ayrı hedef üye sayıları belirledi. Parti teşkilatının yürüttüğü çalışma çerçevesinde, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, MKYK toplantısına katılan bakanlar ve üyelerine 5’er üyelik formu dağıtarak belirlenen hedeflere ulaşılması konusunda bilgi verdi.

RAPOR ERDOĞAN'A SUNULDU

Parti teşkilatının yürüttüğü “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programı 25 Ekim itibarıyla tamamlandı. Vatandaşlarla birebir temas kurmayı amaçlayan program kapsamında, 6 parametreye göre hazırlanan sorular yöneltildi ve elde edilen sonuçlar rapor hâline getirilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu.

TOPLANTILAR PEŞ PEŞE YAPILACAK

Büyükgümüş’ün göreve gelmesinin ardından, il, ilçe ve mahalle düzeyindeki çalışmaların gözden geçirilmesi ve kademeler arası işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Danışma Meclisi Toplantıları da ayda bir düzenlenmeye başlandı.