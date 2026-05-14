AKP Gaziantep teşkilatında dikkat çeken bir kriz yaşandı. AKP Nizip eski İlçe Başkanı Yakup Karakuş’un, İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu’na yönelik ağır eleştiriler içeren paylaşımı parti kulislerini hareketlendirdi. Karakuş, teşkilatın sahipsiz bırakıldığını savunurken, yerel seçim süreci üzerinden il yönetimini hedef aldı. Tartışma yaratan paylaşımın kısa süre sonra silinmesi ise dikkat çekti.

“PARTİYİ PARAMPARÇA ETTİĞİNİZİ HERKES BİLİYOR”

Karakuş açıklamasında, il yönetiminin teşkilata mesafe koyduğunu ve emek veren partilileri görmezden geldiğini öne sürdü. Yerel seçimlerde AKP’ye kaybettirdiğini söylediği isimlerle yakın temas kurulmasını eleştiren Karakuş, “Teşkilatlara mesafe koyarak, emek veren insanları görmezden gelerek partiyi paramparça ettiğinizi artık herkes biliyor. Teşkilata zarar vermek, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllardır yaptığı ‘teşkilata sahip çıkın’ uyarılarına kulak tıkamak; bu partinin hangi ilkesiyle örtüşmektedir?” ifadelerini kullandı.

Karakuş ayrıca, il başkanlığının Nizip’te gerçekleştirdiği programlarda ilçe teşkilatına bilgi verilmediğini savunarak, “Mezarlıkta, taziyede, programlarda ya tesadüfen karşılaştık ya da birileri arayıp haber verdi” dedi.

YEREL SEÇİM GÖNDERMESİ

Paylaşımda yerel seçim sürecine de dikkat çekildi. Karakuş, AKP’den Yeniden Refah Partisi’ne geçen bazı isimlerin partiye zarar verdiğini öne sürerek, bu kişilerle verilen fotoğrafların teşkilatta rahatsızlık yarattığını savundu. Eski ilçe başkanı, “Görevi bıraktığı günün sabahında kol kola görüntü vermek teşkilat ruhuna uygun mudur?” sözleriyle il yönetimine tepki gösterdi.

FEDAİOĞLU’NDAN “NİZİP” MESAJI

Tartışmaların ardından AKP Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nizip’e verdikleri önemi vurguladı. Fedaioğlu açıklamasında, “AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı olarak temel gayemiz Aziz Milletimizle olan gönül bağlarımızı dokuz ilçemizde, hiçbir fark gözetmeksizin her zaman daimi ve samimi kılmaktır” ifadelerini kullandı. Nizip’in teşkilat açısından özel bir yere sahip olduğunu belirten Fedaioğlu, “Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Nizip’e her zaman ayrı bir önem verdik” dedi.

PAYLAŞIM SİLİNDİ

Öte yandan, parti içinde tartışma yaratan Yakup Karakuş’a ait paylaşımın kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldırılması dikkat çekti. Paylaşımın neden silindiğine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İLÇE BAŞKANINA ‘ÇANTACI’ DEDİ

Yakup Karakuş’un, Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu’na yönelik sert eleştirilerinin ardından parti içindeki tartışma büyüdü. Karakuş, bu kez de Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler’i hedef aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karakuş, açıklamasına “Çantacı İsmail” ifadeleriyle başladı. Kendisine yönelik açıklamaların “kişilik haklarına saldırı” içerdiğini savunan Karakuş, yargı yoluna başvuracağını belirtti.

Karakuş paylaşımında, “Ben yazımda sadece bir durum tespiti yapmıştım. Bir tek kelime suçlama, iftira içermez. Ancak sen ‘fitnecilik’, ‘fesat’ ve ‘terbiye’ gibi ifadelerle şahsımı hedef aldın” dedi.

Açıklamasında Nizip ve Barak yöresine de vurgu yapan Karakuş, “Benim temsil ettiğim Nizip’i, Barak yöresini ve mensubu olduğum büyük aileyi hesaba katmadığın ortada” ifadelerini kullandı.