AKP'den istifa edenler arasında ilçe teşkilatının ana kademesinde görev yapan 7 asıl ve 3 yedek yönetim kurulu üyesi bulunuyor.

Görevinden ayrıldığı belirtilen ilçe yönetim kurulu üyeleri şöyle: Mahmut Can, Ekrem Çiçek, Alaattin Çaprak, Ali Rıza Balcı, Mehmet Akın, Mustafa Atan, Ayhan Kavşut, Hüsnü Bozğan, Gülhan Başer ve Nazlı Sayğı.

Öte yandan AKP İkiköprü Belde Başkanı Bayram Değirmenci’nin de istifa ettiği kaydedildi. İlçe merkezinde görev yapan dört mahalle başkanının da görevlerini bıraktığı belirtildi.

Buna göre; Şerif Alpkan (Bağdu), Mehmet Sayğı (Mehmet Yatkın), Ahmet Beydili (Kobin) ve Fahri Sarıkaya (Milli Egemenlik) mahalle başkanlığı görevlerinden ayrıldı.

AKP Beşiri İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya paylaşımında ise İlçe Başkanı Hasan Okay’ın “yenilenme” vurgusu yaptığı mesajına yer verilmesi dikkat çekti.