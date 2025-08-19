CHP’li belediyelere yönelik operasyon tartışmaları sürerken, AKP’nin yerel yönetimlerde yeni transfer hazırlıkları yaptığı iddia ediliyor. Kulislerde, transferlerin devam edeceği konuşuluyor.

"ÇOK TALEP VAR AMA BİZ ELEYEREK KABUL EDİYORUZ"

AKP kaynakları, “Çok talep var ama biz eleyerek kabul ediyoruz” açıklamasıyla transferlerde seçici davranıldığını belirtirken, bazı partililer bu süreci “Zaten sağdan aday göstererek kazandılar, biz adaylarımızı geri alıyoruz” sözleriyle değerlendiriyor.

TRANSFERLER HUZURSUZLUK YARATABİLİR

AKP yönetiminde, transferlerin 2028 seçimlerine giden süreçte “psikolojik üstünlük” sağlamaya dönük bir strateji olduğu vurgulanıyor. Parti kurmaylarının, katılımları “tören havasında” duyurmayı planladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu programlara dahil olabileceği belirtiliyor.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, AKP içinde konuya ilişkin farklı görüşler öne çıkıyor. Bir kesim, belediye transferlerinin moral ve motivasyon açısından önemli olduğunu savunurken, özellikle taşradan gelecek destekle partinin toparlanabileceğini düşünüyor. Diğer bir kesim ise temkinli yaklaşıyor. Bu kanada göre, her geçiş aynı ölçüde olumlu karşılanmayabilir ve bazı bölgelerde teşkilat içi huzursuzluklara yol açabilir.

2'Sİ CHP'DEN 5 İSMİN TRANSFERİ GÜNDEMDE

Parti içinde iki kesimin farklı görüşte olduğu savunulurken transferlerin devam edeceği de konuşuluyor. Transfer gündeminde ikisi CHP'li olmak üzere 5 kişinin adı geçiyor. CHP’li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin geçiş ihtimali yüksek görülüyor.

Bağımsız Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan, Yeniden Refah Partili (YRP) Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve bağımsız Şanlıurfa Belediye Başkanı Kazım Gülpınar’ın da transferi gündemde.