AKP’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı bugün parti genel merkezinde yapılacak.
Toplantıya Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
Parti kulislerinde konuşulan iddialara göre farklı partilerden seçilen 7 belediye başkanı, bugün gerçekleştirilecek törenle AKP’ye katılacak.
Katılımın toplantı sırasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Son dönemde özellikle yerel siyasette farklı partilerden belediye başkanlarının AKP’ye geçişi dikkat çekiyordu...
Bugünkü katılımla birlikte AKP’nin yönettiği belediye sayısının 608’e yükselmesi öngörülüyor.