AKP Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu il başkanları görevlerinden ayrıldıklarını açıklaması siyaset gündemini bir anda ısıttı.

AKP konuya ilişkin yaptığı açıklamada süreci, “Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması, değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Görev değişimleri, AK Partimizin sadece siyasi parti değil; aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir” ifadeleriyle gerekçelendirdi.

"İSTİFALAR MERKEZDEN YÖNLENDİRİLDİ"

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç'ın haberine göre; Parti yönetiminin, kongre sonrası saha çalışmalarında istenen karşılığın alınamaması nedeniyle bazı il başkanlarını doğrudan istifaya yönlendirdiği öne sürülüyor. Bir AKP yöneticisi, “Bunlar kendi kararları gibi görünüyor ama süreç tamamen merkezden yönetiliyor” ifadesini kullandı.

"PASİF KALAN GİDER"

AKP’deki bu “toplu istifa” dalgasını yalnızca yenilenme değil, aynı zamanda teşkilatlara verilmiş açık bir mesaj olarak yorumlanıyor.

Konuyla ilgili “Pasif kalanın yeri yok, sahada varlık göstermeyen değişir” gibi yorumlar yapılıyor.