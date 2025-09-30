AKP'de Muğla, Niğde, Bitlis, Çanakkale, Adıyaman, Ordu ve Elazığ il başkanlarının istifa etmesinin ardından son olarak İzmir'de görevli 6 ilçenin başkanı da görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

İstifa depreminin ardında, söz konusu isimlerin hukuki olarak sakıncalı işlere bulaştığı ve bu nedenle parti yönetimi tarafından istifalarının istenildiği iddiası yatarken, İzmir'in Kınık ilçesinde yaşayan çok sayıda köylü, görevinden ayrılan AKP Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet'ten şikayetçi olmak için Savcılığa başvurdu.



İSTİFA EDEN AKP'Lİ BAŞKAN HAKKINDA 'TEFECİLİK' İDDİASI



AKP'li Mollaahmet'in parti nüfuzunu kullanarak ilçedeki birçok gayrimenkul alım-satımına aracılık ettiği, ekonomik olarak zorluk yaşayan kişilere senet karşılığında para vererek tefecilik yaptığı ve ödeme yapamayan köylüleri tehdit ettiği öne sürüldü.





Ailesinin evsiz kalma tehlikesi nedeniyle intiharın eşiğinde olduğu öğrenilen Yılmaz, Mollaahmet ve Bulgurcu hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan İhsan Yılmaz, yaşananları şu ifadelerle anlattı:





"İcraya düştük, Ziraat Bankası'nda Ziraat Bankası'nda 89 liramızı Yaşar Bulgurcu ödedi. Tapı harcını, bana yükleyerek tapı şey yaparak ödedik. Biz buna ayda 16.000 lira faiz ödüyoruz. Ödemekten şey yaptık. Ondan sonra ödeyemedim. Aldı para aldık gittik dedi bana git Sami'den al. Gittim ondan aldım. Sami'den aldım. İki sefer.





Sami, Kınık'ta AK Parti İlçe Başkanı. Onunla beraber işte. Bu gittik böyle. Bunlarla Hatta bana Sami dedi ki ben sana abi çok kötüye gidiyorsun. Biraz şey yap diye. Ben de dedim iyi falan idare ediyorum. Sami'nin dükkanında 3-4 sefer hep orada buluştuk üst katında.





Tapuyu para karşılığı verdim, araziyi satmadım. Parayı getirmezsen başka bir aileye devredeyiz dedi. Parayı getirdiğin anda dedi tapun yeri senin dedi. Ben senin yerini satın almadım dedi. 7 tane ev var arazide. Kardeşlerimin evi var. Abimin evi var. Oğlumun evi var. Gene 2 tane iki tane oğlumun evi var. Bunların hepsi bir tapu üzerinde. Tapu benim babamdan kalma. Biraderlerimin hiçbirinde haberi yoktu. Para aldığında, şey yaptığında. Ondan çok zor durumdayım. Ödeyemiyorum da. Beni tehdit ediyor. Yere de sizi arsadan attırırım. Arsa benim falan diyerekten. Geçen biraderime demiş kardeşime arsayı çıkarırım sizi diye"







AKP'li Mollaahmet'in tefecilik yaptığını iddia eden bir başka tanık olan Gürsoy Abaydın ise daha önceki tanışıklıkları nedeniyle Mollahmet'e güvendiğini ve arazisinin elinden alındığını açıkladı. Abaydın, kendisi ve Yılmaz'ın yanı sıra 25 kişinin daha Mollaahmet tarafından kurulan tefecilik şebekesi yüzünden mağdur olduğunu belirterek, suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Abaydın şu ifadeleri kullandı:



