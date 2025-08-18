AKP içinde yürütülen “açılım” sürecine ilişkin tartışmalar giderek derinleşiyor. Parti kulislerinde, sürecin en büyük açmazının “PKK’nın Suriye’deki uzantılarının silah bırakmaması” olduğu ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, parti yönetimi bu durumun sürecin ilerlemesini zora soktuğunu, kamuoyunda ise desteğin giderek azaldığını değerlendiriyor.

Parti kaynakları, örgütün Suriye kolunun sahadaki varlığını sürdürmesinin, Türkiye kamuoyunda ciddi soru işaretlerine neden olduğunu dile getiriyor.

“Silahsızlanma olmadan atılan her adımın topluma anlatılması zor. Bu durum, sürece olan güveni zedeliyor” görüşü parti içi tartışmalarda sıkça gündeme geliyor.

AKP kulislerinde, sürecin yönetiliş biçiminin muhalefetin elini güçlendirdiği değerlendirmesi yapılıyor.

Cumhuriyet’te yer alan haber göre Kamuoyunda “örgüt silah bırakmazken AKP taviz veriyor” söylemi üzerinden tepki oluştuğunu söyleyen bazı isimler, “Bu şekilde devam edersek, siyaseten kaybeden biz oluruz” uyarısında bulunuyor.

Öte yandan yurttaşların sürece tepkili olduğu vurgulanıyor. Parti kaynakları, “Terörün tamamen sona ermediği bir ortamda sürece atılacak adımlar toplumsal desteği zayıflatır. Halk sürece güvenmiyor” değerlendirmesini yapıyor.

MECLİS BOYUTU TARTIŞMALARI ARTIRDI

Sürecin Meclis’e taşınmasıyla birlikte tartışmaların daha görünür hale geldiği ifade ediliyor. Komisyon çalışmalarının kamuoyuna yansıması, hem AKP içinde hem de kamuoyunda yeni tartışmalara yol açtı.

Parti içinde bazı isimler, “Komisyon süreci şeffaf hale getirdi ama aynı zamanda muhalefetin eline malzeme verdi” görüşünü dile getiriyor.

PKK’nın Suriye uzantılarının silah bırakmaması halinde Türkiye’nin güvenlik risklerinin devam edeceği belirten kaynaklar, “Sınırda silahlı bir yapılanma var oldukça sürecin başarı şansı zayıftır” değerlendirmesini yapıyor.

AKP İÇİNDE FARKLI SESLER

Parti içinde bir kesim sürecin sürdürülmesini savunurken, başka bir kesim “halkın desteği olmadan bu yükü taşımak zor” görüşünde.

Kulislerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise sürece ilişkin karar için “toplumsal desteğin seyrini” izleyeceği konuşuluyor.