AKP iktidarı içindeki gerilim devam ediyor...

İktidara yakınlığıyla bilinen Albayrak Grubu'na ait Yeni Şafak gazetesi, bugünkü manşetinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ve Mehmet Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ağır eleştirilerde bulundu.

"Faiz arttı, döviz yükseldi, enflasyon azdı, üretim düştü, sanayi duruyor" başlıklı yazıda, Türkiye'nin son iki yıldır süren yüksek faiz politikasının ekonomiye verdiği zarar vurgulandı.

Gazete, bu politika nedeniyle binlerce işletmenin faaliyetini durdurduğunu ve emek yoğun sektörlerde kitlesel işten çıkarmaların yaşandığını öne sürdü.

'NACİ AĞBAL' TARİFESİ Mİ?

Yeni Şafak'ın bitmek bilmeyen Şimşek’i hedef alan başlıkları, kamuoyunda Naci Ağbal örneğini yeniden gündeme taşıdı.

2021 yılının Mart ayında, dönemin Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın politika faizini yüzde 17’den yüzde 19’a çıkarmasının hemen ardından, Yeni Şafak gazetesi “Bu operasyonu kim adına çektiniz?” manşetiyle çıkmıştı.

Bu çıkış, Ağbal’a yönelik medya baskısının fitilini ateşlemiş, kısa süre sonra da Ağbal görevden alınmıştı.

Yerine ise o dönem Yeni Şafak yazarı olan Şahap Kavcıoğlu getirilmişti.

Benzer bir medya dilinin bugün Mehmet Şimşek’e karşı kullanılması, kamuoyunda aynı sürecin tekrarlandığı yönünde yorumlara yol açtı.

ÖZEL: YENİ ŞAFAK, ŞİMŞEK'E ODUNLA VURDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Şafak'ın manşeti için "Şimşek'e odunla vurdu" yorumunu yaptı.

Özel, "Mehmet Şimşek kurtulmak istediğini, istifa düşündüğünü, nereye gideceğini planladığını biliyorum. Onun gideceğine kesin gözüyle bakanlar yerine kendilerini öneriyorlar. Yeni Şafak damadı işaret ediyor. Allah selamet versin" diye konuştu.

TAYYAR'DAN DESTEK

Yeni Şafak'ın, Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarını manşetten eleştirmesi, eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’ın da gündemindeydi...

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Şafak’ın bu manşeti hangi saikle attığını bilmiyorum.

İçeriğine baktığımızda ‘rasyonel çöküş’ gibi gazete başlığı kadar karamsar olmasam da eleştirilerin önemli kısmında haklılık payı olduğunu söyleyebilirim.

Yüksek faiz ciddi sorun, krediye erişim büyük problem, sanayici zor durumda, enflasyonla mücadele tekliyor.

Bu tespitler, kimi gazete manşetlerine yansımasa da her köşede konuşuluyor, üreticiler burnundan soluyor.

Nitekim.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Maliye ve Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek dahil 7 bakan, TOBB yönetimiyle bir araya geldiğinde, daha ağır eleştirilere maruz kaldı.

Yukarıdaki tespitlere ek olarak, TÜİK de ekonomi bürokrasisi de boy hedefi oldu.

Açık açık bakanlara şöyle dediler: ‘Ya politikanız yanlış ya bürokratlar sizleri yanlış yönlendiriyor.’

Ayrıca, her güzergahtaki trafik cezaları ve her küçük esnafın kapısındaki vergi tutanağıyla kaynak oluşturma girişimi de bir başka eleştiri konusu.

Uzunca süredir dile getirdiğim bir başka mevzu, doğru yönlerinin yanısıra ekonomi politikalarının sadece istatistiki tablolara dayandırıldığı, sosyal yönünün zayıf olduğudur.

Ama şunun altını çizmem gerekir:

Ekonomi politikalarındaki başarı, yalnız bu alandaki tedbirlerle sağlanamaz, siyasi, hukuki, toplumsal ve psikolojik yönleri yabana atılamaz.

Bunun için de topyekün mücadele ihtiyaç vardır."