AKP Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk ile AKP Bağcılar İlçe Başkanı Avukat Muhammet Yavuz Gültepe, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla istifa ettiklerini açıkladı.

'DESTEK ALAMADIM'

AKP Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Beklediğim desteği alamadım” diyerek görevinden istifa ettiğini duyurdu. Öztürk, “İlçemizde partimizi yeniden birinci parti konumuna taşımak için gerekli gördüğümüz yapısal düzenlemeler konusunda İl Başkanlığımıza ilettiğimiz taleplerimize beklediğimiz desteği ve geri dönüşü maalesef alamadığımı üzülerek belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı. İktidara yakın bir gazete ise 3 başkanın, AKP İl Yönetimi tarafından görevden alındığını iddia etti. Gazeteye göre AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in, Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk, Bağcılar İlçe Başkanı Muhammet Yavuz Gültepe ve Büyükçekmece İlçe Başkanı Mahmut Yusuf’u görevden aldı. AKP’de daha önce de 8 Başkan bu şekilde istifa ettirilmişti.