AKP Sözcüsü Ömer Çelik, eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Barzani'nin Cizre ilçesinde düzenlenen sempozyuma katılmak üzere yaptığı ziyaretin ardından, Barzani'nin silahlı korumalarının Türkiye'de görüntülenmesiyle ilgili olumsuz yorumlar yapıldığını belirten Çelik, bu görüntülerin "nahoş" olduğunu vurguladı.

Soruşturma Başlatıldı

Çelik, "İçişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili bir soruşturma başlatmıştır" diyerek, Barzani'nin güvenliğinin sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkinliği içinde olduğunu belirtti. Çelik, "Sayın Barzani'nin aktif bir görevi yoktur. Ancak, güvenliğinin sağlanması tabiidir ve Türkiye bu konuda gereken güce sahiptir" dedi.

Çelik, Barzani'nin ofisinden yapılan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik saygısızca bir açıklamanın da gündeme geldiğini dile getirdi. Çelik, "Barzani'nin ofisinde bir sözcü, Sayın Bahçeli'ye karşı ırkçı ve faşist ifadeler kullanmıştır. Bu dil, saygısızca ve kabul edilemezdir" diye konuştu.

Çelik, Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye ve bölge konusundaki açıklamalarını hatırlatarak, "Sayın Bahçeli'nin bu değerlendirmeleri, sayın Barzani'ye yönelik değil, güvenlik görüntüleri ile ilgili yapılan olumsuz yorumlara yönelikti. Ancak ofisinde yapılan açıklamalar, Bahçeli'ye yönelik alçakça ifadelerle doludur ve bu tür bir dil kesinlikle düzeltilmelidir" ifadelerini kullandı.

Çelik, Barzani'nin Türkiye ziyaretinin, Türk milletinin alicenaplığını gösterdiğini belirten Bahçeli'nin, Barzani'nin ofisinden gelen açıklamalara tepki gösterdiğini aktardı. Çelik, "Sayın Bahçeli, Barzani'nin ziyaretini Türkiye'nin misafirperverliği olarak görürken, Barzani'nin ofisinden gelen ırkçı ve şovenist açıklamalar, terörsüz bölge sürecine zarar verebilir. Bu dilin kullanılması kabul edilemez" dedi.

Çelik, bu tür açıklamaların terörsüz bölge çerçevesinde yürütülen sürece zarar verebileceğini belirterek, "Terörsüz bölge için emek veren tüm siyasi hayatımızın bir araya gelmesi gerektiği bir dönemde bu üslubu kullananlar, akılsızlık yapıyorlar" diyerek, açıklamanın düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.