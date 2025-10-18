AKP’nin Meclis’e sunduğu yeni torba yasa teklifi, çok sayıda meslek grubunu doğrudan ilgilendiren yıllık harç uygulamasını hayata geçiriyor. Daha önce yalnızca ruhsat alınırken bir defaya mahsus ödenen birçok izin ve yetki belgesi, artık her yıl yenilenmek zorunda olacak.

Teklifte yer alan düzenlemelere göre; kuyumculuk, ikinci el araç ve taşınmaz ticareti, özel sağlık kuruluşları, veteriner muayenehaneleri, kıymetli maden faaliyetleri ve ticari havacılık işletmeleri yıllık harç kapsamına alındı. Ayrıca düzenleme, kira gelirleri vergisi muafiyetleri ve sosyal güvenlik primleri için de önemli değişiklikler içeriyor.

Yeni harç tutarları şöyle:

Ticaret yetki belgeleri

Kuyumcular (şubeler dahil): 30.000 TL

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti: 20.000 TL

Taşınmaz ticareti yetki belgesi: 20.000 TL

Özel sağlık kuruluşları

Muayenehane uygunluk belgesi: 20.000 TL

Özel poliklinik ruhsatı: 30.000 TL

Tıp merkezi ruhsatı: 50.000 TL

Ağız ve diş sağlığı merkezleri

Diş muayenehanesi: 20.000 TL

Diş polikliniği: 30.000 TL

Diş merkezi ve hastanesi: 40.000 TL

Veteriner hizmetleri

Muayenehane ruhsatı: 10.000 TL

Poliklinik ruhsatı: 20.000 TL

Hayvan hastanesi ruhsatı: 40.000 TL

Kıymetli maden sektörü

Rafineri kuruluş/faaliyet izni: 7.500.000 TL

Aracı kurum/kuruluş izinleri: 5.000.000 TL

Ticari havacılık ruhsatları

Yolcu ve yük taşımacılığı (tarifeli + tarifesiz): 2.000.000 TL

Sadece tarifesiz taşımacılık: 1.500.000 TL

Sadece yük taşımacılığı: 1.000.000 TL

Hava taksi işletmeleri: 500.000 TL

Genel havacılık işletmeleri: 100.000 TL

Turizm işletmeleri

Dördüncü sınıf tesis: 367.000 TL

Üçüncü sınıf tesis: 612.200 TL

İkinci sınıf tesis: 734.800 TL

Birinci sınıf tesis: 980.400 TL

Lüks sınıf tesis: 1.470.800 TL

BÜYÜKŞEHİRLERDE YAŞAYANLAR İKİ KATI HARÇ ÖDEYECEK

Yeni düzenlemeye göre, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ve nüfusu 30 bini aşan ilçelerde bu harçlar bir kat artırımlı uygulanacak.

Örneğin; Ankara Çankaya’da faaliyet gösteren bir kuyumcu yıllık 60.000 TL, nüfusu 30 binin altında olan Hemşin'deki kuyumcu ise 30.000 TL harç ödeyecek.

KİRA İSTİSNASI KALDIRILIYOR

Meclis’e sunulan yasa teklifiyle mesken kira gelirlerine uygulanan istisna kaldırılıyor. Ancak emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanların Türkiye’deki meskenlerinden elde ettikleri kiralar için istisna devam edecek. Düzenleme 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek. 2025 yılı kiraları ise 2026 Mart’ında yapılacak gelir vergisi beyanında istisna kapsamında değerlendirilebilecek.

ARAÇ SATIŞINDA HARÇ ARTIYOR

Sıfır araçların ilk tescili ve ikinci el araç satışlarında noterler, satış bedeli üzerinden binde 2 oranında, asgari 1.000 TL harç alacak.

İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ YARIYA İNDİRİLİYOR

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla işveren destekleri düşürülüyor. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primindeki işveren payı yüzde 11’den yüzde 12’ye yükseltiliyor. İmalat dışı sektörlerdeki 4 puanlık Hazine prim teşviki 2 puana düşürülürken, genç girişimci prim desteği kaldırılıyor. Prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 9 katına çıkarılıyor.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE ZAM SINIRI

Yasa teklifi, vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücretlerinin artışına sınır getiriyor. Hazırlık ve birinci sınıf dışındaki ücretler, YÖK’ün belirleyeceği esaslara göre ÜFE ve TÜFE artışı ortalaması dikkate alınarak belirlenecek.

EMLAK VERGİSİNE DÜZENLEME HAFTAYA YAPILACAK

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emlak vergisine ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis’e sunulabileceğini söyledi. Güler, “Daha adil ve dengeli bir oran için çalışıyoruz” dedi.