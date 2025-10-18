AKP’nin Meclis’e sunduğu yeni torba yasa teklifi, çok sayıda meslek grubunu doğrudan ilgilendiren yıllık harç uygulamasını hayata geçiriyor. Daha önce yalnızca ruhsat alınırken bir defaya mahsus ödenen birçok izin ve yetki belgesi, artık her yıl yenilenmek zorunda olacak.
Teklifte yer alan düzenlemelere göre; kuyumculuk, ikinci el araç ve taşınmaz ticareti, özel sağlık kuruluşları, veteriner muayenehaneleri, kıymetli maden faaliyetleri ve ticari havacılık işletmeleri yıllık harç kapsamına alındı. Ayrıca düzenleme, kira gelirleri vergisi muafiyetleri ve sosyal güvenlik primleri için de önemli değişiklikler içeriyor.
Yeni harç tutarları şöyle:
Ticaret yetki belgeleri
Kuyumcular (şubeler dahil): 30.000 TL
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti: 20.000 TL
Taşınmaz ticareti yetki belgesi: 20.000 TL
Özel sağlık kuruluşları
Muayenehane uygunluk belgesi: 20.000 TL
Özel poliklinik ruhsatı: 30.000 TL
Tıp merkezi ruhsatı: 50.000 TL
Ağız ve diş sağlığı merkezleri
Diş muayenehanesi: 20.000 TL
Diş polikliniği: 30.000 TL
Diş merkezi ve hastanesi: 40.000 TL
Veteriner hizmetleri
Muayenehane ruhsatı: 10.000 TL
Poliklinik ruhsatı: 20.000 TL
Hayvan hastanesi ruhsatı: 40.000 TL
Kıymetli maden sektörü
Rafineri kuruluş/faaliyet izni: 7.500.000 TL
Aracı kurum/kuruluş izinleri: 5.000.000 TL
Ticari havacılık ruhsatları
Yolcu ve yük taşımacılığı (tarifeli + tarifesiz): 2.000.000 TL
Sadece tarifesiz taşımacılık: 1.500.000 TL
Sadece yük taşımacılığı: 1.000.000 TL
Hava taksi işletmeleri: 500.000 TL
Genel havacılık işletmeleri: 100.000 TL
Turizm işletmeleri
Dördüncü sınıf tesis: 367.000 TL
Üçüncü sınıf tesis: 612.200 TL
İkinci sınıf tesis: 734.800 TL
Birinci sınıf tesis: 980.400 TL
Lüks sınıf tesis: 1.470.800 TL
BÜYÜKŞEHİRLERDE YAŞAYANLAR İKİ KATI HARÇ ÖDEYECEK
Yeni düzenlemeye göre, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ve nüfusu 30 bini aşan ilçelerde bu harçlar bir kat artırımlı uygulanacak.
Örneğin; Ankara Çankaya’da faaliyet gösteren bir kuyumcu yıllık 60.000 TL, nüfusu 30 binin altında olan Hemşin'deki kuyumcu ise 30.000 TL harç ödeyecek.
KİRA İSTİSNASI KALDIRILIYOR
Meclis’e sunulan yasa teklifiyle mesken kira gelirlerine uygulanan istisna kaldırılıyor. Ancak emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanların Türkiye’deki meskenlerinden elde ettikleri kiralar için istisna devam edecek. Düzenleme 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek. 2025 yılı kiraları ise 2026 Mart’ında yapılacak gelir vergisi beyanında istisna kapsamında değerlendirilebilecek.
ARAÇ SATIŞINDA HARÇ ARTIYOR
Sıfır araçların ilk tescili ve ikinci el araç satışlarında noterler, satış bedeli üzerinden binde 2 oranında, asgari 1.000 TL harç alacak.
İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ YARIYA İNDİRİLİYOR
Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla işveren destekleri düşürülüyor. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primindeki işveren payı yüzde 11’den yüzde 12’ye yükseltiliyor. İmalat dışı sektörlerdeki 4 puanlık Hazine prim teşviki 2 puana düşürülürken, genç girişimci prim desteği kaldırılıyor. Prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 9 katına çıkarılıyor.
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE ZAM SINIRI
Yasa teklifi, vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücretlerinin artışına sınır getiriyor. Hazırlık ve birinci sınıf dışındaki ücretler, YÖK’ün belirleyeceği esaslara göre ÜFE ve TÜFE artışı ortalaması dikkate alınarak belirlenecek.
EMLAK VERGİSİNE DÜZENLEME HAFTAYA YAPILACAK
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emlak vergisine ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis’e sunulabileceğini söyledi. Güler, “Daha adil ve dengeli bir oran için çalışıyoruz” dedi.