Konya Şeydişehir ilçesinde Yeniceköy Yardımlaşma Derneği tarafından bir camide düzenlenen Arabaşı ikramı programı düzenlendi. Dinimize göre yolculuk veya misafirlik gibi özel durumlar dışında camide yemek yenmesinin mekruh kılınmasına rağmen programa katılan ilçe müftüsünün camide yemek skandalına göz yumması dikkat çekti.

CHP’yi camiler üzerinden hedef alan AKP’li yöneticiler camileri amacı dışında yapılan programlara katılarak destek olmaya devam ediyor. Buna son örnek ise Konya’nın Seydişehir ilçesinde yaşandı.

KURULAN SOFRA AKP SAYFASINDAN PAYLAŞILDI

Camide kurulan sofraları sosyal medya hesabından paylaşan AKP Seydişehir ile başkanlığı, “İlçe Başkanımız Ramazan Arın, Belediye Başkanımız Hasan Ustaoğlu, Gençlik Kolları Başkanımız Mustafa Çiftçi ve yönetim kurulu üyelerimiz; Yeniceköy Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen Arabaşı ikramı programına katılım sağladı. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden birine sahne olan bu anlamlı buluşmada; misafirperverlikleri ve emekleri için Mahalle Muhtarımız Mehmet Ünal’a ve dernek yönetimine gönülden teşekkür ediyoruz. Bu güzel dayanışma ikliminin her daim sürmesini temenni ederiz” ifadelerini kullandı.